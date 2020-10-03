Реал Сосьедад — Хетафе: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 19:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Хетафе».

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