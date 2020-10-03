Орландо Сити — Нью-Йорк Ред Буллс (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 0:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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