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    Орландо Сити — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн-трансляция матча начнется в 23:30

    Орландо Сити — Нью-Йорк Ред Буллс (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 23:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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    Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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