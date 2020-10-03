Ньюкасл — Бёрнли: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 22:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Бёрнли» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бёрнли»).

Календарь и таблица АПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Бёрнли».

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