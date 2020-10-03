Лидс — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 19:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Лидс» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Сити»).

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