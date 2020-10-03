Ланс — Сент-Этьен (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Ланс» — «Сент-Этьен» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сент-Этьен»).

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