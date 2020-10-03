Кёльн — Боруссия М (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Кёльн» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Кёльн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кёльн» — «Боруссия М».

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