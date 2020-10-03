Челси — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 14:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Челси» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Челси»).

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