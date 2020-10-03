Боруссия Д — Фрайбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Фрайбург» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).

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