Боруссия Д — Фрайбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Фрайбург» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 1.84.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).
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