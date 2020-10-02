Унион — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.10.2020)

В 21:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Унион» — «Майнц» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Майнц». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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