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    Фиорентина — Сампдория: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Фиорентина — Сампдория: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.10.2020)

    Футбол Серия A Фиорентина Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 в Серии А начнётся матч «Фиорентина» — «Сампдория».

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    Последний матч между собой: «Сампдория» — «Фиорентина» 1:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фиорентина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Сампдория».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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