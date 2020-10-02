Фиорентина — Сампдория: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.10.2020)

В 21:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Фиорентина» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фиорентина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Сампдория».

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