Динамо Минск — Смолевичи (02.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Динамо Минск» занимает 5 место с 33 очками, «Смолевичи» — 16 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Смолевичи» — «Динамо Минск» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо Минск»).

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