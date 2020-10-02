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    Анкарагюджю — Кайсериспор: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Анкарагюджю — Кайсериспор: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.10.2020)

    Футбол
    В 20:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Анкарагюджю» — «Кайсериспор».

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    Последний матч между собой: «Кайсериспор» — «Анкарагюджю» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Кайсериспор»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Анкарагюджю» — «Кайсериспор».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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