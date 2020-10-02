Анкарагюджю — Кайсериспор: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.10.2020)

В 20:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Кайсериспор» — «Анкарагюджю» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Кайсериспор»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Анкарагюджю» — «Кайсериспор».

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