Спортинг — ЛАСК (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ЛАСК» — «Спортинг» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «ЛАСК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЛАСК»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» — «ЛАСК».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.