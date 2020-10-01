Спортинг — ЛАСК (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «ЛАСК» — «Спортинг» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «ЛАСК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЛАСК»).
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