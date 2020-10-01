Скала Итроттарфелаг — Б36 Торсхавн: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

В 21:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Б36 Торсхавн» — «Скала Итроттарфелаг» 6:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Б36 Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Скала Итроттарфелаг» — «Б36 Торсхавн».

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