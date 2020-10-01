Севилья — Леванте (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Леванте» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Леванте» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Леванте».

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