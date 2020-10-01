Сельта — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

Последний матч между собой: «Сельта» — «Барселона» 2:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).
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