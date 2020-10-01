Сараево — Селтик: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Селтик» — «Сараево» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сараево»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сараево» — «Селтик».

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