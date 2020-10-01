Риу Аве — Милан (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Риу Аве» — «Милан». Коэффициент ставки — 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Риу Аве»).

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