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    Ливерпуль — Арсенал Лондон: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Ливерпуль — Арсенал Лондон (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон».

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 3:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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