Ливерпуль — Арсенал Лондон (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.