Динамо З — Флора Таллин: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «Флора Таллин». Коэффициент ставки — 1.91.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Динамо З»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо З» — «Флора Таллин».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.