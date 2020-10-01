Динамо З — Флора Таллин: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «Флора Таллин». Коэффициент ставки — 1.91.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Динамо З»).
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