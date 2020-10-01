Атлетик — Кадис: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

В 20:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетик»).

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