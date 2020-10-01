Астон Вилла — Сток Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.10.2020)

В 21:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Астон Вилла» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Сток Сити». Коэффициент ставки — 2.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астон Вилла»).

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