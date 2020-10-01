Арарат-Армения — Црвена Звезда (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 1.58.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Црвена Звезда»).
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