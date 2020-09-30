Машук-КМВ — Динамо Брянск (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в кубке России по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Машук-КМВ» — «Динамо Брянск». Коэффициент ставки — 2.06.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Динамо Брянск»).

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