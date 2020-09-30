Бавария — Боруссия Д (30.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в Суперкубке Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Бавария» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бавария»).

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