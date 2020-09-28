Тяньцзинь Тэда — Ухань Чжоэр: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.09.2020)

Последний матч между собой: «Ухань Чжоэр» — «Тяньцзинь Тэда» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ухань Чжоэр»).
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