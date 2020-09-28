Чунцин Лифань — Шанхай СИПГ: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.09.2020)

В 15:00 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шанхай СИПГ» — «Чунцин Лифань» 3:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чунцин Лифань» — «Шанхай СИПГ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Чунцин Лифань»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Чунцин Лифань» — «Шанхай СИПГ».

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