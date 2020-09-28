— (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «» — «» 1:2 (полная статистика встреч).

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