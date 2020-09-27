Шанхай Шэньхуа — Хэнань Цзянье: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

Последний матч между собой: «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье». Коэффициент ставки — 2.20.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Шанхай Шэньхуа»).
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