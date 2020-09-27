Шанхай Шэньхуа — Хэнань Цзянье: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 10:30 в группе A китайской Суперлиги начнётся матч

Последний матч между собой: «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шэньхуа» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Шанхай Шэньхуа»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье».

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