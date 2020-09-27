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    Шаньдун Лунэн — Гуанчжоу Фули: онлайн-трансляция матча начнется в 10:30

    Шаньдун Лунэн — Гуанчжоу Фули: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 10:30 в группе A китайской Суперлиги начнётся матч «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Фули».

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    Последний матч между собой: «Гуанчжоу Фули» — «Шаньдун Лунэн» 1:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Шаньдун Лунэн»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Фули».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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