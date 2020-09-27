Шаньдун Лунэн — Гуанчжоу Фули: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 10:30 в группе A китайской Суперлиги начнётся матч

Последний матч между собой: «Гуанчжоу Фули» — «Шаньдун Лунэн» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Шаньдун Лунэн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Фули».

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