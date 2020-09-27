Гуанчжоу Эвергранд — Далянь Ифан: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

Последний матч между собой: «Далянь Ифан» — «Гуанчжоу Эвергранд» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Ифан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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