Гуанчжоу Эвергранд — Далянь Ифан: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 15:00 в группе A китайской Суперлиги начнётся матч

Последний матч между собой: «Далянь Ифан» — «Гуанчжоу Эвергранд» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гуанчжоу Эвергранд» — «Далянь Ифан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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