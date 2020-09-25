Ухань Чжоэр — Хэбей Чайна Форчун (25.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в группе B Суперлиги Китая начнётся матч

Последний матч между собой: «Ухань Чжоэр» — «Хэбей Чайна Форчун» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ухань Чжоэр» — «Хэбей Чайна Форчун». Коэффициент ставки — 1.61.

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