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    Шанхай СИПГ — Бэйцзин Гоань: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Шанхай СИПГ — Бэйцзин Гоань: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.09.2020)

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Бэйцзин Гоань
    В 15:00 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч «Шанхай СИПГ» — «Бэйцзин Гоань».

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    Последний матч между собой: «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай СИПГ» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай СИПГ» — «Бэйцзин Гоань» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бэйцзин Гоань»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шанхай СИПГ» — «Бэйцзин Гоань».

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