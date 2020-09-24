Риека — Колос (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Риека» — «Колос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Риека»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Риека» — «Колос».

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