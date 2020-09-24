Гуанчжоу Фули — Шанхай Шэньхуа (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в китайской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа». Коэффициент ставки — 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Гуанчжоу Фули»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа».

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