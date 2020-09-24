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    Цзянсу Сунин — Гуанчжоу Эвергранд: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Цзянсу Сунин — Гуанчжоу Эвергранд (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 13:00 в группе A китайской Суперлиги начнётся матч «Цзянсу Сунин» — «Гуанчжоу Эвергранд».

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    Последний матч между собой: «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гуанчжоу Эвергранд»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Цзянсу Сунин» — «Гуанчжоу Эвергранд».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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