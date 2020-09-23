Моркам — Ньюкасл (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Моркам» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ньюкасл»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Моркам» — «Ньюкасл».

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