Фулхэм — Шеффилд Уэнсдей (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей» 5:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент ставки — 2.53.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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