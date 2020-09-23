Фулхэм — Шеффилд Уэнсдей (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей» 5:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент ставки — 2.53.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).
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