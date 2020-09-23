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    Фулхэм — Шеффилд Уэнсдей: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Фулхэм — Шеффилд Уэнсдей (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Фулхэм
    В 21:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей».

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей» 5:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент ставки — 2.53.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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