Челси — Барнсли (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Барнсли». Коэффициент ставки — 1.75.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

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