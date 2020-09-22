Вест Хэм — Халл Сити (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Вест Хэм» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Халл Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вест Хэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Халл Сити».

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