Вест Бромвич — Брентфорд (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Вест Бромвич» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Бромвич»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Брентфорд».

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