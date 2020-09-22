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    Тяньцзинь Тэда — Хэбей Чайна Форчун: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Тяньцзинь Тэда — Хэбей Чайна Форчун (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Тяньцзинь Тэда Хэбей Чайна Форчун
    В 13:00 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбей Чайна Форчун».

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    Последний матч между собой: «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда» 2:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбей Чайна Форчун». Коэффициент ставки — 1.95.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбей Чайна Форчун».

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