Тяньцзинь Тэда — Хэбей Чайна Форчун (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в чемпионате Китая по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбей Чайна Форчун». Коэффициент ставки — 1.95.

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