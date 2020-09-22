Шицзячжуан Эвер Брайт — Шанхай СИПГ (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в группе B Суперлиги Китая начнётся матч

Последний матч между собой: «Шанхай СИПГ» — «Шицзячжуан Эвер Брайт» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Шанхай СИПГ»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.