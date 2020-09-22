Маккаби Т-А — Зальцбург (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «Зальцбург»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Маккаби Т-А» — «Зальцбург».

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