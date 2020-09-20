Монпелье — Анже (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Анже» — «Монпелье» 1:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Анже» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монпелье»).
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