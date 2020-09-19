Александрия — Ворскла: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 14:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Александрия» — «Ворскла» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Александрия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Александрия» — «Ворскла».

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