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    Александрия — Ворскла: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Александрия — Ворскла: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия Ворскла
    В 14:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Александрия» — «Ворскла».

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    Последний матч между собой: «Александрия» — «Ворскла» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Александрия»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Александрия» — «Ворскла».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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