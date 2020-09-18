Краснодар — Химки (18.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Краснодар»).

Календарь и таблица РПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Химки».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.