Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс (18.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ковентри Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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