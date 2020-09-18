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    Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс (18.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ковентри Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

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