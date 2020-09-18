Бавария — Шальке 04 (18.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Бавария» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Шальке 04».

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