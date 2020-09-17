Знамя Ногинск — Ахмат (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в группе 6 кубка России по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Знамя Ногинск» — «Ахмат». Коэффициент ставки — 1.79.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ахмат»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Знамя Ногинск» — «Ахмат».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.